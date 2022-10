Così la burocrazia ferma anche un premio Nobel, Giorgio Parisi: «Non sono riuscito a installare i pannelli solari» (Di domenica 2 ottobre 2022) Il fisico premio Nobel Giorgio Parisi è notoriamente interessato alle questioni ambientali. Dal consiglio di votare i partiti green alla spiegazione su come cuocere la pasta a fuoco spento per risparmiare il gas, il professore si è espresso più volte in favore della causa. Eppure, confessa oggi in un’intervista a Repubblica, per lui è stato più facile vincere il Nobel che convincere i vicini a installare pannelli solari. Con l’occasione del superbonus, infatti, aveva proposto al suo condominio «di fare il cappotto termico e installare 150 metri quadrati di pannelli fotovoltaici sfruttando il superbonus». Ma la sua richiesta non sarebbe passata: «Hanno vinto resistenze, complicazioni e burocrazia. ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Il fisicoè notoriamente interessato alle questioni ambientali. Dal consiglio di votare i partiti green alla spiegazione su come cuocere la pasta a fuoco spento per risparmiare il gas, il professore si è espresso più volte in favore della causa. Eppure, confessa oggi in un’intervista a Repubblica, per lui è stato più facile vincere ilche convincere i vicini a. Con l’occasione del superbonus, infatti, aveva proposto al suo condominio «di fare il cappotto termico e150 metri quadrati difotovoltaici sfruttando il superbonus». Ma la sua richiesta non sarebbe passata: «Hanno vinto resistenze, complicazioni e. ...

