Cosa sono le atomiche “tattiche”, le armi che Putin ha già a disposizione (Di domenica 2 ottobre 2022) Un furto di territorio e poi il ricatto dell'arma nucleare per difenderlo. Con la campagna di Putin che vacilla è arrivato anche il momento più pericoloso della guerra. Ma la Russia, come oggi si legge sul sito dell’agenzia di Stato Ria Novosti, è ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 2 ottobre 2022) Un furto di territorio e poi il ricatto dell'arma nucleare per difenderlo. Con la campagna diche vacilla è arrivato anche il momento più pericoloso della guerra. Ma la Russia, come oggi si legge sul sito dell’agenzia di Stato Ria Novosti, è ... sul sito.

FBiasin : Ho acceso la tv e mi sono imbattuto in questa cosa. Temo che non prenderò sonno. #taleequaleshow - robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se un #pub non volesse clienti neri, #ebrei, #gay o elettori di #Letta? L’intolleranza e l’imbeci… - SkyTG24 : Non era ancora successo che in Italia non arrivasse neanche un modesto rifornimento di #gasrusso. Fino a ieri. Il 1… - Grace_1207 : RT @Almalibregalgos: ?? I nostri TWINS sivigliani! Non sono fratelli, ma si assomigliano molto! Hanno in comune molte cose, sono tranquilli,… -