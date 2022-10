Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Berlusconi sul nuovo governo: il totoministri e lo scontro sui tecnici (Di domenica 2 ottobre 2022) Prima della partecipazione della nuova premier in pectore all’assemblea di Coldiretti ieri si è svolto un incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. E al di là delle parole di circostanza, l’incontro con il leader azzurro «per un caffè» insieme a Marta Fascina e Licia Ronzulli è servito per mettere a punto nomi e ruoli del nuovo governo. Per il quale c’è un problema. La nuova premier vorrebbe tecnici agli Esteri, agli Interni e all’Economia. Il Cavaliere, insieme a Matteo Salvini, dice di no. E lo scontro infiamma il totoministri. Nel quale ancora manca il ruolo per il Capitano. E così, mentre alcuni in Forza Italia accusano Meloni di voler fare un governo Draghi senza Draghi, l’istruttoria rimane al punto di ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Prima della partecipazione della nuova premier in pectore all’assemblea di Coldiretti ieri si è svolto un incontro trae Silvio. E al di là delle parole di circostanza, l’incontro con il leader azzurro «per un caffè» insieme a Marta Fascina e Licia Ronzulli è servito per mettere a punto nomi e ruoli del. Per il quale c’è un problema. La nuova premier vorrebbeagli Esteri, agli Interni e all’Economia. Il Cavaliere, insieme a Matteo Salvini, dice di no. E loinfiamma il. Nel quale ancora manca il ruolo per il Capitano. E così, mentre alcuni in Forza Italia accusanodi voler fare unDraghi senza Draghi, l’istruttoria rimane al punto di ...

