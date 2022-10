Corriere dello Sport – Roma, la strategia sul mercato: Mourinho insegue Dalot (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-09-30 10:41:16 Arrivano conferme dal CdS: Roma – Un difensore per gennaio, un terzino per giugno. La Roma è concentrata sulla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali ma al tempo stesso è impegnata anche su più fronti per quanto riguarda le mosse extra campo. I rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2023 (El Shaarawy) e nel 2024 (Zaniolo, Spinazzola e Cristante), ma anche le mosse per il mercato invernale e per quello della prossima estate. Perché le trattative sono sempre in evoluzione e i club monitorano sempre le situazioni di quei giocatori che piacciono e che possono rientrare nei piani futuri della squadra. È il caso di Diogo Dalot, vecchio pallino di Tiago Pinto e Mourinho, attualmente esterno destro del Manchester United. In futuro? Chissà. Perché il giocatore è finito nel ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-09-30 10:41:16 Arrivano conferme dal CdS:– Un difensore per gennaio, un terzino per giugno. Laè concentrata sulla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali ma al tempo stesso è impegnata anche su più fronti per quanto riguarda le mosse extra campo. I rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2023 (El Shaarawy) e nel 2024 (Zaniolo, Spinazzola e Cristante), ma anche le mosse per ilinvernale e per quello della prossima estate. Perché le trattative sono sempre in evoluzione e i club monitorano sempre le situazioni di quei giocatori che piacciono e che possono rientrare nei piani futuri della squadra. È il caso di Diogo, vecchio pallino di Tiago Pinto e, attualmente esterno destro del Manchester United. In futuro? Chissà. Perché il giocatore è finito nel ...

