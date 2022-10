Coronavirus e influenza stagionale, la doppia ondata in arrivo: «Vaccinarsi per entrambe» (Di domenica 2 ottobre 2022) Grande preoccupazione inizia a serpeggiare per quella che gli esperti hanno definito «tempesta perfetta». Il riferimento è all’ipotesi che un’ondata della pandemia di Coronavirus possa arrivare in autunno in concomitanza all’influenza stagionale, che quest’anno rischia di colpire circa 7 milioni di italiani. Una combo pericolosa, per scongiurare la quale medici e istituzioni sanitarie stanno incoraggiando a Vaccinarsi con entrambi gli antidoti. Una co-vaccinazione senza controindicazioni, secondo quanto assicurato a La Stampa da Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana malattie infettive. l vaccino antinfluenzale è gratuito e raccomandato per over 60, bambini da 6 mesi a 6 anni e soggetti ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Grande preoccupazione inizia a serpeggiare per quella che gli esperti hanno definito «tempesta perfetta». Il riferimento è all’ipotesi che un’della pandemia dipossa arrivare in autunno in concomitanza all’, che quest’anno rischia di colpire circa 7 milioni di italiani. Una combo pericolosa, per scongiurare la quale medici e istituzioni sanitarie stanno incoraggiando acon entrambi gli antidoti. Una co-vaccinazione senza controindicazioni, secondo quanto assicurato a La Stampa da Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana malattie infettive. l vaccino antle è gratuito e raccomandato per over 60, bambini da 6 mesi a 6 anni e soggetti ...

