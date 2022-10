Come Hocus Pocus è passato da flop al botteghino a film cult (Di domenica 2 ottobre 2022) Il film fu stroncato alla sua uscita nel 1993 ma, in un mondo dell'intrattenimento del tutto diverso da quello attuale, ha trovato un'altra via per il successo Leggi su wired (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilfu stroncato alla sua uscita nel 1993 ma, in un mondo dell'intrattenimento del tutto diverso da quello attuale, ha trovato un'altra via per il successo

ItaliaStartUp_ : Come Hocus Pocus è passato da flop al botteghino a film cult - hedaIeksaa : Comunque non ironicamente a me hocus pocus e alcune scene di halloweentown così come quell’episodio di zack e Cody… - mulberrylstreet : ma come sarebbe a dire che è uscito hocus pocus due????????????? - ceciapesca : Oggi guardazione di Hocus Pocus 2 con madre, perché come il Grinch, mi “obbligava” a vederlo ogni anno a halloween - bestrongerxox : ??Hocus Pocus 2 Anno: 2022 Voto: ???/5 ?? Commento Breve: Un sequel ben riuscito e piacevole, che rende omaggio all'… -