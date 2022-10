Com’è andato il falò delle bollette per protesta contro il governo Truss nel Regno Unito (Di domenica 2 ottobre 2022) Riscaldarsi o mangiare: è questo il bivio senza alternative contro cui si scagliano i manifestanti che si sono riversati per le strade del Regno Unito. Ieri, sabato 1 ottobre, hanno avuto luogo proteste in diverse città per il peggioramento della crisi del costo della vita che molte persone pensano sia stata aggravata dalle politiche del governo. Tra le diverse realtà che hanno deciso di aderire spicca quella del gruppo Don’t Pay UK, riuscito secondo il Guardian a raccogliere quasi 200.000 adesioni. Il gruppo incoraggia il rifiuto del pagamento delle bollette, che hanno risentito dell’impennata nel costo dell’energia in parte dovuta alla guerra in Ucraina. «Non posso pagare, non pagherò», è stato il coro intonato nelle piazze, a cui avrebbe fatto seguito il rogo ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Riscaldarsi o mangiare: è questo il bivio senza alternativecui si scagliano i manifestanti che si sono riversati per le strade del. Ieri, sabato 1 ottobre, hanno avuto luogo proteste in diverse città per il peggioramento della crisi del costo della vita che molte persone pensano sia stata aggravata dalle politiche del. Tra le diverse realtà che hanno deciso di aderire spicca quella del gruppo Don’t Pay UK, riuscito secondo il Guardian a raccogliere quasi 200.000 adesioni. Il gruppo incoraggia il rifiuto del pagamento, che hanno risentito dell’impennata nel costo dell’energia in parte dovuta alla guerra in Ucraina. «Non posso pagare, non pagherò», è stato il coro intonato nelle piazze, a cui avrebbe fatto seguito il rogo ...

OptaPaolo : 4 - Paulo Dybala è andato a segno in quattro delle ultime cinque partite di campionato contro l’Inter, dopo essere… - borghi_claudio : Vi cito alcune situazioni dove non si può perdere neanche un voto: il plurinominale COMO alla Camera. In seconda po… - Piu_Europa : Se ne è andato Gianfranco Spadaccia, una vita spesa per e nella battaglia politica. È stato fondatore e primo presi… - sogfvip75423482 : ma ragazzi, allora continuate a guardare la regia 3? ieri ginevra ben dopo essersi “scusata” ha continuato a difend… - _spaziotempo_ : RT @heyitsgiiorgia: #SIMUEL x leggi dell'universo 'ma non te ne sei andato mai, mai' ????? vi auguro di prendervi cura degli altri tanto… -