Colliano | accusato di ricettazione per un camion rubato al nord | assolto imprenditore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “per non aver commesso il fatto”. Con questa motivazione, i giudici della seconda sezione penale di Salerno, hannoun 67enne di, notonel settore degli autotrasporti, dall’accusa diper essere risultato in possesso di una Ravenna e rinvenuto successivamente all’interno del parcheggio di un’area di servizio sita in località Macchia a. L’episodio è accaduto nel 2016 quando gli agenti della Polizia stradale di Eboli agli ordini dell’ispettore capo, Antonio Quaranta, intercettano unsospetto parcheggiato nei pressi dell’area di servizio di. Le indagini portarono quindi, gli ...