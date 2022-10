Classifica MotoGP, Mondiale 2022: Francesco Bagnaia a -2 da Quartararo dopo il GP di Burinam (Di domenica 2 ottobre 2022) Classifica Mondiale MotoGP 2022 1. Fabio Quartararo (Yamaha) 2192. Francesco Bagnaia (Ducati) 217 3. Aleix Espargarò (Aprilia) 1994. Enea Bastianini (Ducati) 1805. Jack Miller (Ducati) 179 6. Brad Binder (KTM) 1547. Johann Zarco (Ducati) 151 8. Miguel Oliveira (KTM) 131 9. Jorge Martin (Ducati) 127 10. Maverick Vinales (Aprilia) 122 11. Alex Rins (Suzuki) 11112. Luca Marini (Ducati) 101 13. Marc Marquez (Honda) 84 14. Marco Bezzecchi (Ducati) 80 15. Joan Mir (Suzuki) 77 16. Alex Marquez (Honda) 50 17. Pol Espargarò (Honda) 49 18. Takaaki Nakagami (Honda) 4619. Franco Morbidelli (Yamaha) 3220. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 2321. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15 22. Darryn Binder (Yamaha) 10 23. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 9 25. Cal Crutchlow (Honda) 3 26. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022)1. Fabio(Yamaha) 2192.(Ducati) 217 3. Aleix Espargarò (Aprilia) 1994. Enea Bastianini (Ducati) 1805. Jack Miller (Ducati) 179 6. Brad Binder (KTM) 1547. Johann Zarco (Ducati) 151 8. Miguel Oliveira (KTM) 131 9. Jorge Martin (Ducati) 127 10. Maverick Vinales (Aprilia) 122 11. Alex Rins (Suzuki) 11112. Luca Marini (Ducati) 101 13. Marc Marquez (Honda) 84 14. Marco Bezzecchi (Ducati) 80 15. Joan Mir (Suzuki) 77 16. Alex Marquez (Honda) 50 17. Pol Espargarò (Honda) 49 18. Takaaki Nakagami (Honda) 4619. Franco Morbidelli (Yamaha) 3220. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 2321. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15 22. Darryn Binder (Yamaha) 10 23. Remy Gardner (KTM) 9 24. Raul Fernandez (KTM) 9 25. Cal Crutchlow (Honda) 3 26. ...

Oliveira vince a Buriram davanti a Miller e Bagnaia. Terzo gradino del podio prezioso per Bagnaia, che ha approfittato del tracollo del leader della classifica mondiale Quartararo. Bagnaia a due punti da Quartararo.