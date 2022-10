Ciclo mestruale, arriva la rivoluzione green per le donne | E’ un’innovazione semplice ed economica (Di domenica 2 ottobre 2022) Ecco un’alternativa ecologica ad assorbenti e tamponi monouso. È in grado di assorbire il flusso mestruale senza fastidi o controindicazioni, e permette di avere rapporti puliti. Certamente rappresenta un’alternativa poco conosciuta rispetto al più comune assorbente o ai tamponi. La spugna mestruale è un prodotto ecologico e naturale e costituisce un’ulteriore opzione di scelta, durante il Ciclo mestruale. Ciclo mestruale (fonte web)Un’alternativa poco nota, ma antica Ogni donna opta per la scelta a lei più consona: c’è chi si trova bene con l’assorbente, chi preferisce invece usare tamponi interni, chi, invece, opta per la coppetta mestruale. Ma le opzioni non sono finite, perché c’è anche un altro metodo, che è poco noto, nonostante non, in realtà, ... Leggi su topicnews (Di domenica 2 ottobre 2022) Ecco un’alternativa ecologica ad assorbenti e tamponi monouso. È in grado di assorbire il flussosenza fastidi o controindicazioni, e permette di avere rapporti puliti. Certamente rappresenta un’alternativa poco conosciuta rispetto al più comune assorbente o ai tamponi. La spugnaè un prodotto ecologico e naturale e costituisce un’ulteriore opzione di scelta, durante il(fonte web)Un’alternativa poco nota, ma antica Ogni donna opta per la scelta a lei più consona: c’è chi si trova bene con l’assorbente, chi preferisce invece usare tamponi interni, chi, invece, opta per la coppetta. Ma le opzioni non sono finite, perché c’è anche un altro metodo, che è poco noto, nonostante non, in realtà, ...

Fededorlando : RT @Focus_it: La fertilità perduta delle prigioniere dei lager nazisti: - 505ung : RT @folkweII: per quanto non vi piaccia questa cosa l'aborto è una cosa che riguarda le donne il ciclo mestruale riguarda le donne la misog… - darthgaIaxy : RT @folkweII: per quanto non vi piaccia questa cosa l'aborto è una cosa che riguarda le donne il ciclo mestruale riguarda le donne la misog… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Monitorare il ciclo mestruale su smartphone: 5 app da provare: Desideri monitorare il tuo ciclo mestruale in modo semplic… - MrGadgetTech : Monitorare il ciclo mestruale su smartphone: 5 app da provare: Desideri monitorare il tuo ciclo mestruale in modo s… -