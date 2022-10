Ciacci contro Marco Bellavia: “Ce lo siamo tolti di torno! Puntare, mirare e fuoco” (Di domenica 2 ottobre 2022) Giovedì scorso Marco Bellavia ha nominato Giovanni Ciacci, dicendosi sicuro che tanto non sarebbe uscito, vista anche la sua storia raccontata poco prima. Lo stylist è andato su tutte le furie e nella notte si è scagliato contro il coinquilino. Nemmeno l’uscita di Bellavia ha calmato Giovanni, che stamani parlando con Pamela Prati le ha fatto una battuta sul ritiro di Marco. Poco dopo il gieffino ha raccontato l’accaduto a Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lo siamo tolti di torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai co***ni’. E lei rideva. Qui bisogna fare: Puntare, mirare e fuoco. Se ... Leggi su biccy (Di domenica 2 ottobre 2022) Giovedì scorsoha nominato Giovanni, dicendosi sicuro che tanto non sarebbe uscito, vista anche la sua storia raccontata poco prima. Lo stylist è andato su tutte le furie e nella notte si è scagliatoil coinquilino. Nemmeno l’uscita diha calmato Giovanni, che stamani parlando con Pamela Prati le ha fatto una battuta sul ritiro di. Poco dopo il gieffino ha raccontato l’accaduto a Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti: “Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lodi torno’, sì le ho detto proprio ‘uno ce ledai co***ni’. E lei rideva. Qui bisogna fare:. Se ...

