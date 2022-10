“Ci sposiamo l’anno prossimo” Tu sì que Vales | emozione durante l’ultima puntata E Gerry Scotti si emoziona

(Di domenica 2 ottobre 2022) Due ballerini con la sindrome di down a Tu sì que. Si chiamano Simone e Lorena e insieme hanno fatto una performance meravigliosa. Prima il ballo latino americano che ha stupito tutti, poi la bella notizia anticipata dai ragazzi. Dopo aver fatto la loro esibizione, Maria De Filippi indaga subito sulla vita privata di Lorena e lei annuncia di essere fidanzata proprio con Simone che, oltre ad essere dunque il suo partner di ballo, è il suo fidanzato da circa 12 anni. Non è mica finita qui, perché i due annunciano proprio ai giudici di Tu sì queche presto diventeranno marito e moglie. “Ciilanno!”, dicono Simone e Lorena con grande gioia. I due sanno pure la data del matrimonio: il 3 giugno 2023. Simone e Lorena si sono presentati ieri sera sul palco di Tu Si que ...

