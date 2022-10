Chelsea-Milan in tv: canale, orario e streaming Champions League 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto pronto per Chelsea-Milan, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 5 ottobre nella cornice di uno Stamford Bridge che ospiterà il big match del gruppo E. La squadra di Pioli cerca il successo esterno contro i blues di Potter e la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Dinamo Zagabria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Tutto pronto per, match della terza giornata della fase a gironi di. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 5 ottobre nella cornice di uno Stamford Bridge che ospiterà il big match del gruppo E. La squadra di Pioli cerca il successo esterno contro i blues di Potter e la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la Dinamo Zagabria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. SportFace.

