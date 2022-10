Charlie Gnocchi su Marco Bellavia | “Dava testate al muro | parlava da solo | è matto?”

(Di domenica 2 ottobre 2022) Niente da fare, nemmeno l’uscita diha fatto capire ai gieffini di questa edizione i loro errori. Poco dopo il ritiro del concorrente,ha confidato ad altri coinquilini di aver vistodurante una brutta crisi: “Stamani era presto ed ha svegliato Ciupilan. Sì grilecontro ilda. Ho detto ‘ma questo è?’ Gli ho parlato e mi ha detto che a lui delle regole del GF Vip non fregava nulla“. Wilma Goich ha confermato ed ha aggiunto: “Sì l’abbiamo trovato sdraiato a terra a braccia aperte che urlava. Ha bisogno di essere aiutato, non è l’ambiente per lui. Però non è colpa nostra se è andato via“. Bisognerebbe che ...

Mirellamayadado : RT @ScreamingCindy: C'è una palla di merda in giardino? Ah no è Charlie Gnocchi!!! - CONODETUMADR3 : charlie gnocchi continua a fare lo sceneggiatore fallito insultando a caso e buttando zizzania per creare un po’ di… - Feffe1992 : RT @PoIizia_Postale: Charlie Gnocchi ha prepotentemente affondato la sua faccia nella spaccatura del culo di Luca Salatino procedendo ad un… - PoIizia_Postale : Charlie Gnocchi ha prepotentemente affondato la sua faccia nella spaccatura del culo di Luca Salatino procedendo ad… - cheridere0 : RT @C90Linda: Charlie Gnocchi, Gegia, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini sono da squalifica. Purtroppo però, le cose non andranno così #… -

"è la casa del gfvip non un posto in cui curarsi" - Sara pic.twitter.com/X3F1OMC2vm ' (@lalocalz) October 1, 2022 E, forse il peggiore insieme a Gegia : "vai in ospedale, non siamo ...... intanto, il gruppo dei vipponi appare diviso con Luca Salatino che così taccia una compagine di coinquilini capeggiata da, di aver giudicato e umiliato il primo nel gioco per poi ...La calma dura poco e in breve sale la burrasca in Casa. Mentre i VIP si confrontavano sui comportamenti diversi, sulle propensioni e gli atteggiamenti che ognuno assume, Charlie e Alberto iniziano a d ...Non si può dire che al Grande Fratello Vip regni sovrana la calma. Per altro, i litigi nascono improvvisamente e in situazioni del tutto usuali, come per esempio fare la spesa. Come racconta TvBlog, a ...