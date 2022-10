Charlie e Luca preoccupati per Marco Bellavia: “Uscirà pazzo”, poi il retroscena sul confessionale “chi sono questi?” (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo il “ritiro” forzato di Marco Bellavia, nella Casa del Grande Fratello Vip stanno arrivando i “mea culpa” dei vipponi, probabilmente preoccupati per la brutta figura dell’esterno. Tra coloro che si dicono “preoccupati” c’è anche Charlie Gnocchi. Charlie e Luca preoccupati per Marco Bellavia: “Uscirà pazzo” Il concorrente, chiacchierando con Luca Salatino, si è detto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo il “ritiro” forzato di, nella Casa del Grande Fratello Vip stanno arrivando i “mea culpa” dei vipponi, probabilmenteper la brutta figura dell’esterno. Tra coloro che si dicono “” c’è ancheGnocchi.per: “” Il concorrente, chiacchierando conSalatino, si è detto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

