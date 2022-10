Cecchinato conquista Lisbona

Deiana_Luca9 : RT @TuttocalcioS: Un grande Marco #Cecchinato batte con un doppio 6-3 il francese van Assche e conquista il titolo Challenger di Lisbona. 8… - TuttocalcioS : Un grande Marco #Cecchinato batte con un doppio 6-3 il francese van Assche e conquista il titolo Challenger di Lisb… - p_cecchinato : RT @lautarismo1981: Credo sia giusto, proprio nel giorno della conquista di #Lyman, ricordare questa perla epocale di giornalismo, di anali… -

Tiscali

Con un paio di giorgi di ritardo, ma è arrivato davvero un bel regalo di compleanno per Marco, tornato al successo nel "Del Monte Lisboa Open", Challenger ATP dotato di un montepremi da 45.730 euro che si è concluso sui campi in terra rossa della capitale portoghese. In finale il ...... per poi con alcune difese da applausi sulle "frustate" di diritto di Kotov (sabato in semifinale aveva rimontato Marco, arrivato a condurre 6 - 3 5 - 2) issarsi sul 5 - 4, sostenuto dagli ... Cecchinato vola in finale a Lisbona Con un paio di giorgi di ritardo, ma è arrivato davvero un bel regalo di compleanno per Marco Cecchinato, tornato al successo nel 'Del Monte ...Si colora di azzurro la quarta giornata di partite della XVIII edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova sui cam ...