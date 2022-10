Casalecchio di Reno, disinnescati tre ordigni bellici: evacuate 5mila persone (Di domenica 2 ottobre 2022) Si sono concluse alle 11.43 le operazioni dei genieri dell'Esercito del reggimento di Castel Maggiore che a Casalecchio di Reno (Bologna) hanno disinnescato tre ordigni bellici, rinvenuti durante i lavori per la realizzazione della viabilità stradale. Un intervento per cui era stata disposta un'evacuazione di cinquemila persone. Durante le operazioni sono state chiuse al traffico la linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme e un tratto dell'autostrada A1, oltre ad alcune strade comunali adiacenti alla zona di ritrovamento degli ordigni. Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 ottobre 2022) Si sono concluse alle 11.43 le operazioni dei genieri dell'Esercito del reggimento di Castel Maggiore che adi(Bologna) hanno disinnescato tre, rinvenuti durante i lavori per la realizzazione della viabilità stradale. Un intervento per cui era stata disposta un'evacuazione di cinquemila. Durante le operazioni sono state chiuse al traffico la linea ferroviaria Bologna-Porretta Terme e un tratto dell'autostrada A1, oltre ad alcune strade comunali adiacenti alla zona di ritrovamento degli

