poliziadistato : ??Ricordate domani #2ottobre dalle 8 la chiusura del tratto A1 tra Sasso Marconi e Casalecchio del Reno. Seguite il… - MediasetTgcom24 : Casalecchio di Reno (Bologna), 5mila evacuati per disinnesco ordigni bellici #casalecchiodireno #bologna - UgoBaroni : RT @poliziadistato: ??Domenica #2ottobre dalle 8 fino a cessate esigenze sarà chiuso in entrambi i sensi il tratto della A/1 tra Sasso Marco… - PeithoMnemosyne : RT @poliziadistato: ??Ricordate domani #2ottobre dalle 8 la chiusura del tratto A1 tra Sasso Marconi e Casalecchio del Reno. Seguite il lin… - lapcarosello : RT @lapcarosello: Sabato 01 Ottobre 2022 il Sabato è più bello con il Carosello Le Special Guest: Laura Fiorentino Lady Muffin Jaqueline J… -

commenta E' iniziata alle 6 di domenica mattina l'evacuazione programmata di circa 5mila persone adi(Bologna) per consentire il disinnesco di ordigni bellici, con divieto di circolazione veicolare e pedonale, fino al termine delle operazioni. Ad occuparsi del dispolettamento di ...Mobilitazione e sospensione del traffico ferroviario adidalle 8 alle 15 di domenica 2 ottobre. Il motivo: la rimozione di tre bombe della Seconda guerra mondiale trovati nelle vicinanze dei binari ferroviari di. Su ordinanza ...E' iniziata alle 6 di domenica mattina l'evacuazione programmata di circa 5mila persone a Casalecchio di Reno (Bologna) per consentire il disinnesco di ordigni bellici, con divieto di circolazione vei ...Dalle 6 è in corso l'evacuazione programmata di circa cinquemila persone a Casalecchio di Reno (Bologna) per consentire il disinnesco di ordigni bellici, con divieto di circolazione veicolare e pedona ...