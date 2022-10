Casagrande | «Terribile l’appoggio di Neymar al razzista Bolsonaro»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 ottobre 2022) La democrazia corinthiana. Un momento storico del calcio mondiale. In quel Corinthias c’era ovviamente Socrates ma anche Waltercentravanti brasiliano degli anni Ottanta che ha giocato anche in Italia nell’Ascoli e nel Torino. So Foot lo ha intervistato per il suo impegno politico in favore di Lula rivale dinelle elezioni politiche in Brasile.parla anche diche ha sostenuto pubblicamente. Il suo endorsement perè una delle cose più terribili che un giocatore di football possa fare. È un comportamento perverso., è omofobo, ha interessi con i cercatori d’oro illegali in Amazzonia, quelli che uccidono gli indigeni e distruggono la foresta, ha portato le pistole in strada, ...