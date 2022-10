ansacalciosport : Calcio: Mapei Stadium ore 15, arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi. Prima donna a dirigere una partita della Serie A… - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: Si chiama Maria Sole #FerrieriCaputi, ha 32 anni e oggi alle ore 15, dirigendo @SassuoloUS -@OfficialUSS1919 al #Mapei St… - LaRagione_eu : Si chiama Maria Sole #FerrieriCaputi, ha 32 anni e oggi alle ore 15, dirigendo @SassuoloUS -@OfficialUSS1919 al… - sportli26181512 : La #Salernitana tenta il colpo al Mapei contro il Sassuolo. E dirige #MariaSole: A Reggio Emilia arbitrerà Ferrieri… - mariobianchi18 : Il #2ottobre 2019 moriva #GiorgioSquinzi. Chimico, imprenditore di successo, è stato amministratore della Mapei, l'… -

US Sassuolo Calcio

Stadium di Reggio Emilia, ore 15: fischia l'inizio di Sassuolo - Salernitana, partita dell'ottava giornata di serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi. E' un giorno storico, con la prima donna ...... Maria Sole Ferrieri Caputi si appresta a entrare nuovamente nella storia delitaliano, come ... A chi sorriderà la partita di oggi alStadium (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATO ... CERSAIE 2022: LA VISITA ISTITUZIONALE DEL SASSUOLO ALLO STAND MAPEI | U.S Per la cronaca ha diretto la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Salernitana e la Lega Serie A ha celebrato il giorno storico con un tweet emblematico: "Prima donna ad arbitrare una partita nel ...Livorno, 2 ottobre 2022 - Scatta alle ore 15 il debutto in serie A della prima donna arbitro. I riflettori sono puntati su Maria Sole Ferrieri Caputi alla quale è stata affidata la direzione di Sassuo ...