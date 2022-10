Burkina Faso: i golpisti accusano la Francia di sostenere il contrattacco (Di domenica 2 ottobre 2022) I golpisti del Burkina Faso accusano la Francia di sostenere il contrattacco. Secondo loro, il deposto colonnello Damiba si starebbe rifugiando in una base francese. L’ambasciata francese ha subito smentito. I golpisti del Burkina Faso accusano la Francia di sostenere una controffensiva Ieri in Burkina Faso si è verificato il secondo colpo di stato in Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 ottobre 2022) Idelladiil. Secondo loro, il deposto colonnello Damiba si starebbe rifugiando in una base francese. L’ambasciata francese ha subito smentito. Idelladiuna controffensiva Ieri insi è verificato il secondo colpo di stato in

Billa42_ : Burkina Faso: i golpisti accusano la Francia di sostenere il contrattacco - cotoelgyes : Burkina Faso: i golpisti annunciano di aver vinto ma l’ex presidente resiste e non si vuole dimettere - marcullo02 : RT @catty8323: @FredtheFake @Guaglia6 Hanno speso il PIL del Burkina Faso per vlahovic e milik sta facendo bene ma serviva arnautovic - catty8323 : @FredtheFake @Guaglia6 Hanno speso il PIL del Burkina Faso per vlahovic e milik sta facendo bene ma serviva arnautovic - Stella72646015 : RT @RuissoSergio: COLPO DI STATO IN BURKINA FASO, cacciati i francesi e accolti i russi. -