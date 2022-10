Bruno Arena | le reali cause del decesso | spunta l’ultima foto prima di morire

(Di domenica 2 ottobre 2022)era uno comici più apprezzati del panorama italiano e il duo creato con l’amico Max, ovvero I Fichi d’India ha ottenuto successi strepitosi. Mancato pochi giorni fa all’affetto dei cari e del pubblico ha lasciato un dolore immenso. Sputano ledel. Un combattente questo era l’apprezzato comico. Un uomo che non si è mai abbattuto nemmeno davanti a difficoltà enormi che avrebbero atterrato chiunque. Lui invece ha fatto della sfortuna un punto di forza, come nel caso dell’incidente che lo ha sfigurato.– Altranotizia.it-(Fonte: Google)ha lasciato un vuoto incolmabile e nonostante fosse lontano dalle scene da tempo per motivi di salute ha comunque mantenuto un ...

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - Filippomylife : Fai buon viaggio Bruno arena ci mancherai soprattutto quando facevi benedetta parodi #brunoarena - sghi29 : RT @Aci_Airport: ??Ahrarara Airlines Ultima chiamata per il passeggero Bruno Arena.Quando un comico se ne va il mondo è un po' più triste, p… -

Il prossimo appuntamento alla Kioeneè in programma domenica 23 ottobre alle 18.00 (diretta ...Mossa de Razende (Valsa Group Modena): "Non abbiamo sicuramente fatto una buona partita, ...Mortodei Fichi d'India. L'attore, malato da tempo, se ne è andato nel sonno. Assieme a Max Cavallari ha formato una delle coppie comiche più famose ed esplosive del mondo dello ...Nino Formicola si è raccontato stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina in famiglia: ecco che cosa ha raccontato ...Un palloncino con il testo "Ciao Bruno, non spegnere la Luna", in ricordo di uno dei suoi tanti tormentoni. La bara davanti all’altare con la maglia nerazzurra della sua amata Inter e il manifesto fun ...