Brasile, tutto pronto per le elezioni presidenziali (Di domenica 2 ottobre 2022) tutto pronto per la "corsa alle urne" delle elezioni presidenziali in Brasile: i preparativi dei seggi elettorali, che sono stati allestiti a Brasilia presso le sedi dove gli elettori potranno votare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022)per la "corsa alle urne" dellein: i preparativi dei seggi elettorali, che sono stati allestiti a Brasilia presso le sedi dove gli elettori potranno votare ...

TeredjVieira : @PBerizzi Non è vero.Sono d'accordo quasi su tutto su Bolsonaro ma con Lula sarà peggio il Brasile isolato come il… - Claudio63786524 : Oggi è un giorno importante per la storia del Brasile e che rigaurda tutti noi. L’esito delle elezioni oggi determi… - Rog_2 : RT @alde68: Oggi elezioni IMPORTANTISSIME in Brasile, se vince il ladro comunista Lula tutto il Sudamerica sarà in mano ai comunisti, una t… - Homers_howl : RT @Capezzone: Su @atlanticomag uno strepitoso @antonellomarz vi racconta tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chie… - alde68 : Oggi elezioni IMPORTANTISSIME in Brasile, se vince il ladro comunista Lula tutto il Sudamerica sarà in mano ai comu… -

Brasile, tutto pronto per le elezioni presidenziali Tutto pronto per la "corsa alle urne" delle elezioni presidenziali in Brasile: i preparativi dei seggi elettorali, che sono stati allestiti a Brasilia presso le sedi dove gli elettori potranno votare ... Brasile al voto Secondo un sondaggio dell'Istituto IPEC, l'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva è accreditato nelle elezioni presidenziali che si tengono oggi in Brasile del 51% dei voti validi contro il 37% att ...