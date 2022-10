Brasile al voto, Lula punta I turno presidenziali più tese che mai (Di domenica 2 ottobre 2022) Brasile alle urne al primo turno delle elezioni più tese per il Paese da decenni, con l'ex capo di stato Luiz Inacio Lula da Silva, di sinistra, favorito nella corsa contro la destra radicale dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022)alle urne al primodelle elezioni piùper il Paese da decenni, con l'ex capo di stato Luiz Inacioda Silva, di sinistra, favorito nella corsa contro la destra radicale dell'...

Agenzia_Ansa : L'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva è accreditato nelle elezioni presidenziali che si tengono oggi in Brasi… - Adnkronos : Oltre 150 milioni di brasiliani oggi alle urne non solo per le presidenziali, con il duello tra Bolsonaro e Lula, m… - marciatiburi : Provo una profonda tristezza nel vedere che l'Italia è riuscita a cadere nel paradosso della democrazia ed eleggere… - lvogruppo : #NEW Manifestazione a Sao Paulo a sostegno di Jair Bolsonaro. Domani il Brasile andrà al voto per eleggere il pres… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex presidente Luiz Inacio 'Lula' da Silva è accreditato nelle elezioni presidenziali che si tengono oggi in Brasile del… -