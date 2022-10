Bologna, TMW: “Arnautovic vicino al rinnovo” (Di domenica 2 ottobre 2022) Bologna Arnautovic- Il Bologna si prepara intensamente alla gara contro la Juventus, in programma stasera alle ore 20:45. Il Bologna si prepara intensamente per la gara di stasera contro la Juventus, la squadra di Thiago Motta, cerca i primi punti dopo aver perso contro l’Empoli. Nel frattempo, Marco Di Vaio, sta parlando per il rinnovo di Marko Arnautovic, capocannoniere della Serie A momentaneo. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il Bologna ha rifiutato varie avances arrivate per il proprio attaccante Marko Arnautovic. Il piano in casa rossoblù è infatti quello di trattenere l’austriaco, con la società già al lavoro su questo fronte. Difatti, secondo quanto riportato da TMW, il Bologna avrebbe offerto un adeguamento di ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 ottobre 2022)- Ilsi prepara intensamente alla gara contro la Juventus, in programma stasera alle ore 20:45. Ilsi prepara intensamente per la gara di stasera contro la Juventus, la squadra di Thiago Motta, cerca i primi punti dopo aver perso contro l’Empoli. Nel frattempo, Marco Di Vaio, sta parlando per ildi Marko, capocannoniere della Serie A momentaneo. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ilha rifiutato varie avances arrivate per il proprio attaccante Marko. Il piano in casa rossoblù è infatti quello di trattenere l’austriaco, con la società già al lavoro su questo fronte. Difatti, secondo quanto riportato da TMW, ilavrebbe offerto un adeguamento di ...

TMW_radio : ? SONDAGGIO ? Torna la #SerieA e inizia un tour de force per la squadre impegnate in #Champions: il #Napoli ospita… - TUTTOJUVE_COM : Brambati a TMW Radio: 'Allegri non ha la squadra in mano, con il Bologna può vincere ma non cambia la prospettiva' - TUTTOJUVE_COM : Jacobelli 'avvisa' la Juve a TMW Radio: 'Bologna ostico. Ma deve essere il punto d'inizio della svolta' - TMW_radio : ??? Xavier Jacobelli: «La Juventus deve stare attenta, il match contro il Bologna è più difficile di quanto sembri»… -