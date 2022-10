Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 2 ottobre

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di2022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 3.846 nuovi, 0, 3.626, 15 ricoverati in terapia intensiva, 377 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 220 in più gli attualmente positivi per un totale di 51.015. SportFace.

