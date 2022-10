Bollette: nuova ondata di rincari, fino al 120% in più sul gas! (Di domenica 2 ottobre 2022) Una notizia non positiva per le famiglie italiane: a partire dai prossimi mesi le Bollette della luce e del gas aumenteranno vertiginosamente. Attendiamo degli aggiornamenti in proposito per cercare di capire come sarà il nostro inverno. L’ Arera, ossia l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicherà le nuove tariffe per quanto riguarda la luce. Una comunicazione tanto attesa ma che spaventa molte famiglie. Tra i rincari del gas e quelli della luce si assisterà a un autunno e inverno davvero difficili. Bollette, nuovi rincari in arrivo da ottobre: si prevedono aumenti fino al 120% sul gas.Il periodo comincerà proprio il prossimo ottobre, quando le Bollette dell’elettricità dovrebbero lievitare tra il 60% e il 70%. Quindi ogni ... Leggi su formatonews (Di domenica 2 ottobre 2022) Una notizia non positiva per le famiglie italiane: a partire dai prossimi mesi ledella luce e del gas aumenteranno vertiginosamente. Attendiamo degli aggiornamenti in proposito per cercare di capire come sarà il nostro inverno. L’ Arera, ossia l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, comunicherà le nuove tariffe per quanto riguarda la luce. Una comunicazione tanto attesa ma che spaventa molte famiglie. Tra idel gas e quelli della luce si assisterà a un autunno e inverno davvero difficili., nuoviin arrivo da ottobre: si prevedono aumentialsul gas.Il periodo comincerà proprio il prossimo ottobre, quando ledell’elettricità dovrebbero lievitare tra il 60% e il 70%. Quindi ogni ...

