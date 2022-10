Bollette, le aziende iniziano a tagliare luce e gas: «Basta saltare una sola rata, migliaia di casi in tutto il paese» (Di domenica 2 ottobre 2022) Sarà un inverno al buio? Quel che è certo è che l’impennata nelle Bollette non è l’unico problema da affrontare. Ad esso si accompagna infatti il taglio delle forniture, vale a dire l’improvviso stacco dalla rete dei clienti morosi da parte degli operatori. Un’operazione che, secondo La Stampa, sarebbe già iniziata: è per esempio il caso di Claudio Porlisi, titolare di un bar a Frosinone. Qualche giorno fa, la sua società di energia gli ha annunciato il distacco di tutte le utenze: luce, gas e telefonia. Recesso giustificato così in un messaggio: «Alcune offerte sono diventate insostenibili per una eccessiva onerosità sopraggiunta e non prevedibile. Siamo spiacenti». Caso analogo per Patrizia, titolare di un bar a Roma. Anche per lei sospensione del servizio della luce. La ragione, questa volta, risiede nel fatto che non era riuscita ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Sarà un inverno al buio? Quel che è certo è che l’impennata nellenon è l’unico problema da affrontare. Ad esso si accompagna infatti il taglio delle forniture, vale a dire l’improvviso stacco dalla rete dei clienti morosi da parte degli operatori. Un’operazione che, secondo La Stampa, sarebbe già iniziata: è per esempio il caso di Claudio Porlisi, titolare di un bar a Frosinone. Qualche giorno fa, la sua società di energia gli ha annunciato il distacco di tutte le utenze:, gas e telefonia. Recesso giustificato così in un messaggio: «Alcune offerte sono diventate insostenibili per una eccessiva onerosità sopraggiunta e non prevedibile. Siamo spiacenti». Caso analogo per Patrizia, titolare di un bar a Roma. Anche per lei sospensione del servizio della. La ragione, questa volta, risiede nel fatto che non era riuscita ...

AlexBazzaro : Stanno arrivando le prime bollette. Terribili per le famiglie, mortifere per le aziende. Ora che le idiozie su doc… - SusannaCeccardi : Io ho votato. Ho pensato agli italiani strozzati dalle bollette energetiche, alle aziende che rischiano di chiuder… - CorbelliFranco : RT @marzopazzo16: Adesso dateci: - la Flat Tax al 15% - le dentiere gratis - lo stralcio delle cartelle esattoriali - lo sconto sulle bol… - CorbelliFranco : RT @marzopazzo16: Adesso dateci: - la Flat Tax al 15% - le dentiere gratis - lo stralcio delle cartelle esattoriali - lo sconto sulle bol… - Pepito87461946 : RT @andrelfieri: @ivanscalfarotto Si si. Tranquilli sostenete l'Ucraina mentre stanno chiudendo aziende per l'insostenibilità del caro boll… -