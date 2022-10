Bollette da paura, Sos di Meloni: «Non faremo da soli» (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri, per la prima volta dalle vittoria nelle urne, Giorgia Meloni ha parlato in pubblico, di fronte all’assemblea di Coldiretti a Milano. Ieri, per la prima volta dall’inizio della guerra, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri, per la prima volta dalle vittoria nelle urne, Giorgiaha parlato in pubblico, di fronte all’assemblea di Coldiretti a Milano. Ieri, per la prima volta dall’inizio della guerra, L'articolo proviene da il manifesto.

MakeDavero : @marattin @coledoni Ecco perché la Germania ha spazi ampi di manovra per contrastare aumento bollette: rapporto déf… - Massimoguerrera : #controcorrente peró ste teste di cavolo nei vari programmi televisivi, politici e non, in tutti i canali, si guard… - Mimi79810097 : @PanPicchio @4an_zar Noi siamo Occidente …waw che caxxo di paura…infatti ti mandiamo a te le bollette democraticamente ?????? - GiusPecoraro : RT @herisson13: Paura del caro-bollette e temperature glaciali? Per chi può, offritevi 2 o 3 mesi in nazioni dal clima mite, come nel sud… - ottochannel : Bollette e caro spesa, la paura delle famiglie -