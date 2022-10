Bollette da 500mila euro, chiude storica catena d’hotel in Puglia: “Trecento dipendenti a casa” (Di domenica 2 ottobre 2022) Caroli Hotel getta la spugna e chiude i battenti dopo quasi 60 anni di attività. Una delle catene alberghiere più note della Puglia soccombe a causa del caro Bollette. L’annuncio arriva dal direttore generale della struttura, Attilio Caputo. Le Bollette dell’energia elettrica, infatti, hanno raggiunto un importo complessiva di circa 500 mila euro, solo nel mese di agosto. Per questo Caroli Hotels, una catena pugliese composta da quattro alberghi tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, è stata costretta a chiudere.” Si spegne, a causa degli alti costi dell’energia elettrica, la nostra storica catena alberghiera dopo quasi sessanta anni di attività ininterrotta”, ha spiegato Caputo. Un’azienda con 60 anni di attività e 275 ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Caroli Hotel getta la spugna ei battenti dopo quasi 60 anni di attività. Una delle catene alberghiere più note dellasoccombe a causa del caro. L’annuncio arriva dal direttore generale della struttura, Attilio Caputo. Ledell’energia elettrica, infatti, hanno raggiunto un importo complessiva di circa 500 mila, solo nel mese di agosto. Per questo Caroli Hotels, unapugliese composta da quattro alberghi tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, è stata costretta are.” Si spegne, a causa degli alti costi dell’energia elettrica, la nostraalberghiera dopo quasi sessanta anni di attività ininterrotta”, ha spiegato Caputo. Un’azienda con 60 anni di attività e 275 ...

