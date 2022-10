Bollette: anche in Puglia le preoccupazioni dei sindaci. Quelli del brindisino: situazione drammatica, il governo aiuti Settimane fa a Martina Franca la preoccupata sollecitazione della dirigente di ragioneria comunale per il costo a palazzo ducale. Scuole, pubblica illuminazione, luminarie di Natale: la stretta è obbligata (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri si sono incontrati i sindaci della provincia di Brindisi. Hanno valutato la situazione è chiedono un intervento del ministero della Transizione ecologica. Il rappresentante Anci per la provincia di Lecce ha rilasciato a sua volta dichiarazioni molto preoccupate. Nelle varie località, anche della Puglia, c’è da parte delle amministrazioni locali il richiamo ai cittadini per un utilizzo dell’energia volto al risparmio. A Martina Franca, già nelle scorse Settimane, la dirigente della ragioneria comunale aveva evidenziato con preoccupazione, all’amministrazione pubblica, i rincari per la bolletta elettrica di palazzo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 ottobre 2022) Ieri si sono incontrati iprovincia di Brindisi. Hanno valutato laè chiedono un intervento del ministeroTransizione ecologica. Il rappresentante Anci per la provincia di Lecce ha rilasciato a sua volta dichiarazioni molto preoccupate. Nelle varie località,, c’è da parte delle amministrazioni locali il richiamo ai cittadini per un utilizzo dell’energia volto al risparmio. A, già nelle scorse, laaveva evidenziato con preoccupazione, all’amministrazione, i rincari per la bolletta elettrica di...

freedomsempre68 : PER IL POPOLO NON SI TROVANO I SOLDI PER LE BOLLETTE E POI 'FATE SCONTI' A CHI È BENESTANTE! #GOVERNODEIPEGGIORI ??… - bwin1966 : RT @GhitaIacono: Migliaia di panificatori, con oltre 200 furgoni, (più di due km di fila, provenienti da tutta la Campania e anche dal Lazi… - LuigiGuazzoni : RT @Gitro77: Credo proprio che proverò anche io a non pagare le bollette della corrente elettrica per qualche mese per vedere se l'Enel blo… - Marco03702094 : RT @Gitro77: Credo proprio che proverò anche io a non pagare le bollette della corrente elettrica per qualche mese per vedere se l'Enel blo… - PragmaticFree : @rulajebreal @lupik70 Con tutti i soldi che hai grazie ai tuoi mariti milionari cosa fai esattamente per aiutare gl… -