Biden | la difesa della democrazia e Meloni secondo Eric Terzuolo 

"È un positivo che il presidente Joe Biden si focalizzi sulla difesa delle democrazie". È il commento a Formiche.net di Eric Terzuolo, professore all'American University di Washington, diplomatico statunitense a riposo con un passato da ministro consigliere per gli affari politici a Roma, già direttore del corso sull'Europa occidentale presso il Foreign Service Institute. "È un sentimento molto diffuso negli Stati Uniti, i sondaggi lo dimostrano", spiega. "Le persone sono più preoccupate dalla dimensione interna, specie dopo quanto accaduto il 6 gennaio dell'anno scorso a Campidoglio, che ai trend della democrazia all'estero. Ma è giusto", osserva, "che Biden presti attenzione e tenti di fare qualcosa in questo momento difficile per la democrazia come ...

