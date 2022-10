Berlusconi non vuole tecnici, Salvini vuole l’Autonomia con le riforme. La tattica di Meloni contro l’assalto degli alleati ai ministeri (Di domenica 2 ottobre 2022) Serve un “governo di alto profilo” continua a dire la premier in pectore Giorgia Meloni. Per valutare l’alto profilo toccherà aspettare. Ma in ogni caso con quale forma? Dal lungo faccia a faccia ad Arcore con Silvio Berlusconi di sabato per esempio si è percepita un’atmosfera un po’ più distesa rispetto all’incontro che la leader di Fratelli d’Italia ha avuto con Matteo Salvini qualche giorno prima. Ma stando alle cronache dei giornali più vicini al centrodestra il leader di Forza Italia ha messo qualche paletto sul percorso di composizione della squadra dell’esecutivo. In particolare Berlusconi – scrive il Giornale diretto da Augusto Minzolini – ha chiesto di escludere dal governo i “tecnici puri“. E qui la mente va subito al nome forte che gira – non smentito – come prossimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Serve un “governo di alto profilo” continua a dire la premier in pectore Giorgia. Per valutare l’alto profilo toccherà aspettare. Ma in ogni caso con quale forma? Dal lungo faccia a faccia ad Arcore con Silviodi sabato per esempio si è percepita un’atmosfera un po’ più distesa rispetto all’inche la leader di Fratelli d’Italia ha avuto con Matteoqualche giorno prima. Ma stando alle cronache dei giornali più vicini al centrodestra il leader di Forza Italia ha messo qualche paletto sul percorso di composizione della squadra dell’esecutivo. In particolare– scrive il Giornale diretto da Augusto Minzolini – ha chiesto di escludere dal governo i “puri“. E qui la mente va subito al nome forte che gira – non smentito – come prossimo ...

