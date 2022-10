"Berlusconi inadatto, la Meloni...": il "maestrino" rosso gela Parenzo, caos a In Onda (Di domenica 2 ottobre 2022) Ricordate Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist che definì Berlusconi "unfit", inadatto a guidare l'Italia? Ebbene, ospite di In Onda su La7, Emmot incorona Giorgia Meloni. "Sto aspettando per capire. Per noi stranieri è strano che ci vuole un mese" per fare un governo, sottolinea l'editorialista britannico. "Il titolo di neofascista è un po' scioccante, ricordiamo il mio amico Berlusconi...", aggiunge. Poi l'affondo (l'ennesimo) sul Cav: "Era amico di Putin e Gheddafi, conservatore, anti-gay, contro i diritti degli stranieri e delle donne..., ma a livello politico "per noi stranieri non c'è una grande differenza tra lui e Meloni". Poi però palesa la sua ammirazione per la Meloni: "La leader di FdI è" senza scandali e conflitti di interesse", e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Ricordate Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economist che definì"unfit",a guidare l'Italia? Ebbene, ospite di Insu La7, Emmot incorona Giorgia. "Sto aspettando per capire. Per noi stranieri è strano che ci vuole un mese" per fare un governo, sottolinea l'editorialista britannico. "Il titolo di neofascista è un po' scioccante, ricordiamo il mio amico...", aggiunge. Poi l'affondo (l'ennesimo) sul Cav: "Era amico di Putin e Gheddafi, conservatore, anti-gay, contro i diritti degli stranieri e delle donne..., ma a livello politico "per noi stranieri non c'è una grande differenza tra lui e". Poi però palesa la sua ammirazione per la: "La leader di FdI è" senza scandali e conflitti di interesse", e ...

