Benevento 5, prima vittoria in campionato nella trasferta di Catanzaro (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ arrivata nella trasferta di Catanzaro la prima vittoria in campionato per il GG Team Wear Benevento 5 che si è imposto 6-1 in terra calabrese in un match che i sanniti hanno affrontato con il piglio giusto. LA GARA – La squadra di Nitti, dopo un avvio senza grandi scossoni, ha rotto gli indugi passando in vantaggio al 6’ con un destro chirurgico di Cerrone, su assist di Milucci. Nei minuti successivi i beneventani hanno controllato la gara senza affanni allungando, poi, nel finale con un rigore e un tiro libero, entrambi realizzati da Milucci. nella ripresa è arrivato anche il 4-0 con il capitano Vega, servito con un lancio con il contagiri dell’estremo difensore Mambella. La mossa del Catanzaro è stata ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ arrivatadilainper il GG Team Wear5 che si è imposto 6-1 in terra calabrese in un match che i sanniti hanno affrontato con il piglio giusto. LA GARA – La squadra di Nitti, dopo un avvio senza grandi scossoni, ha rotto gli indugi passando in vantaggio al 6’ con un destro chirurgico di Cerrone, su assist di Milucci. Nei minuti successivi i beneventani hanno controllato la gara senza affanni allungando, poi, nel finale con un rigore e un tiro libero, entrambi realizzati da Milucci.ripresa è arrivato anche il 4-0 con il capitano Vega, servito con un lancio con il contagiri dell’estremo difensore Mambella. La mossa delè stata ...

