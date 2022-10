Bella Hadid e lo Spray Dress alla Paris Fashion Week | è magia

ilpost : Il video dell’abito spruzzato addosso a Bella Hadid - Neopurple12 : Persone che su Tik Tok fanno vedere cos'hanno comprato con 1€ al mercato, se li provano, gli stanno bene, grazie al… - shittyloki : RT @peciuzrry: le hanno letteralmente spruzzato un vestito addosso sulla passerella e lei poi ha sfilato con quello Coperni e Bella Hadid… - GRJudge_ : RT @peciuzrry: le hanno letteralmente spruzzato un vestito addosso sulla passerella e lei poi ha sfilato con quello Coperni e Bella Hadid… - PLUTOBG : bella hadid è amica di troppa gente -

Vanity Fair Italia

... in corso nella capitale francese fino a martedì 4 ottobre, è stato il brand Coperni, che ha chiuso il proprio show spruzzando letteralmente un vestito sul corpo di. La supermodella ...La performance ideata dai creativi del brand Coperni ha stupito tutti durante la settimana della ... L’accessorio più cool secondo Bella Hadid costa meno di 10 euro. E no, non è la focaccia Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Lo show di Coperni diventa il più cliccato di Parigi. Applausi e saluti e uno strano odore nell’aria di vernice ma con la consapevolezza che qualcosa alla Matrix sia successo ...