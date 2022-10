Beach volley | World Tour 2022 Nicolai Cottafava | bronzo luccicante! Battuti i cileni Grimalt Grimalt

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) Si chiude con il terzo podio della stagione, unluccicante, l’avventura di Paoloe Samuelenell’Elite 16 di Parigi. Sul campo del Roland Garros la coppia azzurra ottiene un grande risultato, il terzo posto che va a fare il tris con la vittoria nell’Elite 16 di Jurmala e con il secondo posto nel Challenge di Doha a suggello di una stagione (ancora lontana dalla conclusione) molto positiva, la prima, va ricordato, per il binomio italiano., nonostante la stanchezza per la lunghissima giornata di ieri, conclusa tardissimo dopo l’interminabile semifinale persa contro Brouwer/Meeuwsen, sono scesi in campo con la giusta determinazioene nella finale che valeva ile hanno sconfitto 2-0 i...