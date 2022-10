BB14 | buona la prima | espugnata Padova 75-83

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 ottobre 2022) Bergamo. Lainizia il campionato di Serie B con una vittoria in trasferta. Al Palaberta di Montegrotto, i gialloneri hanno battuto la neopromossa UBP Petrarca. Gara molto equilibrata nei primi 2 quarti giocati punto a punto, i ragazzi di Ghirelli però hanno l’atteggiamento giusto, non lasciano scappare gli avversari, rispondono punto a punto e restano li, chiudendo il primo tempo sotto di un solo punto. Ma le cose cambiano nel terzo quarto dove, a suon di difese, i gialloneri piazzano un parziale di 15-23 che decide la gara. Nell’ultima frazione, infatti, nonostantespinga per riportarsi in partita, i bergamaschi fanno fruttare l’intensa settimana di allenamenti basati proprio sulla fase difensiva, contro cui l’attacco veneto fa fatica. Il divario si amplia arrivando in doppia cifra per poi assestarsi sul +8 a fine ...