Bambina di 8 mesi picchiata dal compagno della madre: è gravissima. Fermato l’uomo (Di domenica 2 ottobre 2022) Sabato pomeriggio la nonna ha chiamato i soccorsi. Ai medici è stato detto che la piccola era caduta dal seggiolone, ma aveva molte ecchimosi e lividi. È ricoverata a Bergamo. Il patrigno avrebbe già ammesso le sue responsabilità Leggi su corriere (Di domenica 2 ottobre 2022) Sabato pomeriggio la nonna ha chiamato i soccorsi. Ai medici è stato detto che la piccola era caduta dal seggiolone, ma aveva molte ecchimosi e lividi. È ricoverata a Bergamo. Il patrigno avrebbe già ammesso le sue responsabilità

