‘Baby rosa gang’ di Paola della Mariga, non sarebbe male se lo leggessero anche i miei figli (Di domenica 2 ottobre 2022) Avete mai cercato quel pezzettino mancante fra tutti gli scarti dei vostri Lego? Mai cercato qualcosa tra i rimasugli di un sacco? Si mescola, dragando a mano il fondo del contenitore. E non si tira su niente. Leggendo “Baby rosa Gang” mi sembra di raschiare alla ricerca di quel pezzettino mancante senza il quale nulla ha più senso. La storia in questo libro è molto più complessa, mette insieme vite che sono frammenti di 4 ragazze adolescenti, somiglianti più a molecole liquide e nel tentativo di unirsi non raggiungono mai una forma, l’identità. Perché ciò che le ha messe al mondo e le contiene è un argine di carta: alla prima lacrima o bava crolla tutto. Una donna mi disse “I bambini che sanno rispettare le regole sono bambini sereni” e i grandi? In questa storia di hinterland milanese la serenità è un privilegio, c’è solo nell’euforia stordita delle bravate di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Avete mai cercato quel pezzettino mancante fra tutti gli scarti dei vostri Lego? Mai cercato qualcosa tra i rimasugli di un sacco? Si mescola, dragando a mano il fondo del contenitore. E non si tira su niente. Leggendo “BabyGang” mi sembra di raschiare alla ricerca di quel pezzettino mancante senza il quale nulla ha più senso. La storia in questo libro è molto più complessa, mette insieme vite che sono frammenti di 4 ragazze adolescenti, somiglianti più a molecole liquide e nel tentativo di unirsi non raggiungono mai una forma, l’identità. Perché ciò che le ha messe al mondo e le contiene è un argine di carta: alla prima lacrima o bava crolla tutto. Una donna mi disse “I bambini che sanno rispettare le regole sono bambini sereni” e i grandi? In questa storia di hinterland milanese la serenità è un privilegio, c’è solo nell’euforia stordita delle bravate di ...

