Avv Trentini | “Beni dello Stato da sottrarre al degrado”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 ottobre 2022) di Pina Ferro «L’eccezionalità della situazione economica dell’epoca in cui stiamo vivendo e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, non ci si può disinteressare della redditività del patrimonio pubblico, sia con riferimento alle misure di valorizzazione o dismissione degli immobili pubblici, che per quanto riguarda la razionalizzazione delle concessioni demaniali, che ad oggi hanno visto per lo più proroghe di durata». A sostenerlo è Antonellapresidente, appena rieletta all’unanimità, dell’ Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici). La riconferma è avvenuta venerdì scorso nel corso dei lavori dell’assemblea svoltisi a Salerno. Lavori che si sono conclusi con un convegno, tenuto nella giornata di ieri, incentrato sulle concessioni demaniali. Un momento di studio ed approfondimento, ...