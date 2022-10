Atalanta-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 2 ottobre 2022) A Bergamo l’Atalanta è costretta a vincere per riprendere il Napoli in testa alla classifica e tenere alla larga le inseguitrici. Al Gewiss Stadium arriva però la Fiorentina di Vincenzo Italiano, obbligata a fare punti per non compromettere da subito la corsa all’Europa dopo un avvio balbettante. Il fischio d’inizio ad Atalanta-Fiorentina, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I padroni di casa, dopo la sosota per le nazionali, si presentano al match di oggi reduci da 7 partite senza sconfitte, con 11 gol segnati e solo 3 subiti (miglior difesa del campionato). I bergamaschi, infatti, senza gli impegni delle coppe, sembrano aver trovato fin dal primo turno il giusto ritmo, a cui solo il Napoli ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) A Bergamo l’è costretta a vincere per riprendere il Napoli in testa alla classifica e tenere alla larga le inseguitrici. Al Gewiss Stadium arriva però ladi Vincenzo Italiano, obbligata a fare punti per non compromettere da subito la corsa all’Europa dopo un avvio balbettante. Il fischio d’inizio ad, valevole per l’ottava giornata del campionato diA, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I padroni di casa, dopo la sosota per le nazionali, si presentano al match di oggi reduci da 7 partite senza sconfitte, con 11 gol segnati e solo 3 subiti (miglior difesa del campionato). I bergamaschi, infatti, senza gli impegni delle coppe, sembrano aver trovato fin dal primo turno il giusto ritmo, a cui solo il Napoli ha ...

