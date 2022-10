Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni del match (Di domenica 2 ottobre 2022) Continua tra poche ore la ottava giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo Gewiss Stadium il pubblico potrà assistere a Atalanta-Fiorentina. La Dea dopo essere stata scavalcata in classifica dal Napoli ha l’opportunità oggi di raggiungere nuovamente i partenopei al vertice. L’unico ostacolo frapposto a questo obiettivo è la viola di Italiano, la quale sta cercando conferme dopo un inizio non molto semplice. I nerazzurri sono ancora privi di Zapata e Musso, ai quale va aggiunto Zappacosta stirato durante gli allenamenti settimanali. Al loro posto spazio a Sportiello in porta, Muriel in attacco e Maelhe sulla fascia. Fiducia a Ederson e Okoli dal primo minuto. La Fiorentina prova a cambiare un po’ le carte in tavola. Dal primo minuto giocheranno Cabral, Kouamé e Ikoné, per un attacco diverso rispetto alle ... Leggi su zon (Di domenica 2 ottobre 2022) Continua tra poche ore la ottava giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo Gewiss Stadium il pubblico potrà assistere a. La Dea dopo essere stata scavalcata in classifica dal Napoli ha l’opportunità oggi di raggiungere nuovamente i partenopei al vertice. L’unico ostacolo frapposto a questo obiettivo è la viola di Italiano, la quale sta cercando conferme dopo un inizio non molto semplice. I nerazzurri sono ancora privi di Zapata e Musso, ai quale va aggiunto Zappacosta stirato durante gli allenamenti settimanali. Al loro posto spazio a Sportiello in porta, Muriel in attacco e Maelhe sulla fascia. Fiducia a Ederson e Okoli dal primo minuto. Laprova a cambiare un po’ le carte in tavola. Dal primo minuto giocheranno Cabral, Kouamé e Ikoné, per un attacco diverso rispetto alle ...

