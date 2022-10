ATALANTA-FIORENTINA, LA SORPRESA DEA PROVA A MANTENERE IL PRIMATO (Di domenica 2 ottobre 2022) La più grande SORPRESA del campionato di Serie A, classifica alla mano, è l’ATALANTA di Gian Piero Gasperini. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, senza la qualificazione alle coppe europee centrata negli anni precedenti, la Dea pare aver ripreso a marciare su alti ritmi. Magari anche con un po’ di fortuna, come accaduto all’Olimpico nella vittoria di misura contro la Roma, ma sempre dimostrando grande fiuto per i giovani (i 2003 Scalvini e Hojlund protagonisti con i giallorossi) e coraggio nell’interpretare le partite. ATALANTA-FIORENTINA, L’ATTACCO AFFIDATO ANCORA A HOJLUND Il giovanissimo danese sarà ancora al centro dell’attacco nella sfida contro la FIORENTINA di questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium. Zapata non ha ancora recuperato e Muriel andrà in panchina. Gasperini sembra volersi ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 2 ottobre 2022) La più grandedel campionato di Serie A, classifica alla mano, è l’di Gian Piero Gasperini. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, senza la qualificazione alle coppe europee centrata negli anni precedenti, la Dea pare aver ripreso a marciare su alti ritmi. Magari anche con un po’ di fortuna, come accaduto all’Olimpico nella vittoria di misura contro la Roma, ma sempre dimostrando grande fiuto per i giovani (i 2003 Scalvini e Hojlund protagonisti con i giallorossi) e coraggio nell’interpretare le partite., L’ATTACCO AFFIDATO ANCORA A HOJLUND Il giovanissimo danese sarà ancora al centro dell’attacco nella sfida contro ladi questo pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium. Zapata non ha ancora recuperato e Muriel andrà in panchina. Gasperini sembra volersi ...

