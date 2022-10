Asia Argento, chi è il nuovo fidanzato Michele Titi Martignoni: età, lavoro, foto e Instagram (Di domenica 2 ottobre 2022) Ha ritrovato la serenità e il sorriso Asia Argento, la figlia del noto regista che ora ha reso pubblico il suo nuovo amore. Dopo un periodo complicato Asia, che non si è mai arresa e si è sempre rialzata, si è innamorata. E il fortunato si chiama Michele Titi Martignoni, un uomo molto più giovane di lei, che ha da poco compiuto 46 anni. Asia Argento in vacanza con il nuovo fidanzato Non si è certo nascosta Asia Argento. Anzi, sui social – dove è seguitissima – ha pubblicato diverse foto di lei e del compagno in vacanza, spensierati. Al mare, tra sorrisi, abbracci e tramonti, che fanno da sfondo al nuovo amore. Con la speranza che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Ha ritrovato la serenità e il sorriso, la figlia del noto regista che ora ha reso pubblico il suoamore. Dopo un periodo complicato, che non si è mai arresa e si è sempre rialzata, si è innamorata. E il fortunato si chiama, un uomo molto più giovane di lei, che ha da poco compiuto 46 anni.in vacanza con ilNon si è certo nascosta. Anzi, sui social – dove è seguitissima – ha pubblicato diversedi lei e del compagno in vacanza, spensierati. Al mare, tra sorrisi, abbracci e tramonti, che fanno da sfondo alamore. Con la speranza che ...

