Ascolti Tv 1 ottobre | Maria De Filippi stacca Amadeus di un milione Dietro “S W A T ” | poi “In Onda” e i film

(Di domenica 2 ottobre 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,283 milioni e 25,68%. Su Canale5 “Tu si que vales” 4,073 milioni e 28,68%. Su Rai1 “Soliti Ignoti” a 4,044 milioni e 22,6%. Tg1 delle 13.30 a 3,863 milioni e 28,2%. Tg5 a 3,583 milioni e 21,16%. “Reazione a catena” a 3,463 milioni e 24,89% nella secparte. In un contesto climatico di nuovo benevolo, sabato 1, con alla sera su Sky e Dazn una combattuta Empoli-Milan, le ammiraglie si sono sfidate con i propri generi di punta. Su Rai1ha riproposto l’Arena di Verona in salsa disco e nostalgia, con quattro decenni di musica da ballare. Mentre su Canale 5Deha risposto con il people show Tu si que vales, sempre più ibridizzato. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato inil ...

Redazione Sorrisi Canale 5 " Tú Sí Que Vales ": 4.073.000 spettatori (share 28,7%). Rai1 " Arena '60 '70 '80 e '90 ": 3.114.000 spettatori (share 19,6%). Rai2 " S. W. A. T. ": 815.000 spettatori (...PH: Ufficio stampa Amici I Pinguini Tattici Nucleari ad Amici oggi, domenica 2, per presentare il nuovo singolo. Si intitola Ricordi ed è disponibile in radio e negli ...un miliardo di... Gli ascolti del primo ottobre 2022: ecco i dati auditel del prime time con la vittoria di Tu si que vales Ultima sfida al sabato sera tra Amadeus e tutta la squadra di Maria de Filippi: dal prossimo ...