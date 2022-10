Ascolti TV 1 ottobre 2022 | sabato vincente per Reazione a Catena e Tu si que vales

MondoTV241 : Ascolti TV sabato 1º ottobre 2022: Tu si que vales supera Arena, nessun sopra il milione #ascoltiTV - Emanuele4Music : Ascolti tv, sabato 1 ottobre 2022: Arena Suzuki (19.6%), Tu si que vales (28.7%) | Dati Auditel… - Emanuele4Music : Ascolti tv, sabato 1 ottobre 2022: Arena Suzuki (19.6%), Tu si que vales (28.7%) | Dati Auditel… - zazoomblog : Ascolti Tv 1 ottobre: Maria De Filippi stacca Amadeus di un milione. Dietro “S.W.A.T.” poi “In Onda” e i film -… - fabiofabbretti : Segnalo nel pomeriggio di Rai Premium la maratona de #IlParadisoDelleSignore (dalle 15:22 alle 19:06) che sfiora il… -

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 12022 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Una ...tv sabato 12022: preserale e access prime time Rai Uno " I soliti ignoti ha intrattenuto 4.044.000 spettatori (22.6% di share). Canale 5 "Striscia la Notizia ha conquistato 3.230.000 ...I nuovi film e le serie in arrivo su Prime Video a ottobre 2022 RED VALLEY: SIAMO QUELLO CHE ASCOLTIAMO – 3 ottobre Nel 2022 gli Italiani passano più tempo ad ascoltare musica (19 ore a settimana) che ...Anche le più grandi certezze crollano e Amadeus lo è stato finora per la Rai che non poteva aspettarsi tale botta ...