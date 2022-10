Antonio Inoki, morta a 79 anni la celebre star del wrestling (Di domenica 2 ottobre 2022) È venuto a mancare all'età di 79 anni Antonio Inoki, lottatore di wrestling, Hall of Famer della WWE, fondatore della NJPW e politico. Nei giorni scorsi ci ha lasciato Antonio Inoki, l'ex-lottatore di wrestling che ha calcato i circuiti della WWE e fondato quelli della NJPW, che ha avuto una lunga carriera politica ed è apparso anche nella serie animata L'Uomo Tigre. Tra i più celebri lottatori di origine nipponica, Antonio Inoki è scomparso all'età di 79 anni il 1 ottobre, dopo aver sofferto di una rara malattia nota come amiloidosi, come riporta CNN, citando proprio la federazione da lui fondata come fonte. "La New Japan Pro-wrestling è profondamente dispiaciuta di apprendere la scomparsa del suo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 ottobre 2022) È venuto a mancare all'età di 79, lottatore di, Hall of Famer della WWE, fondatore della NJPW e politico. Nei giorni scorsi ci ha lasciato, l'ex-lottatore diche ha calcato i circuiti della WWE e fondato quelli della NJPW, che ha avuto una lunga carriera politica ed è apparso anche nella serie animata L'Uomo Tigre. Tra i più celebri lottatori di origine nipponica,è scomparso all'età di 79il 1 ottobre, dopo aver sofferto di una rara malattia nota come amiloidosi, come riporta CNN, citando proprio la federazione da lui fondata come fonte. "La New Japan Pro-è profondamente dispiaciuta di apprendere la scomparsa del suo ...

njpwglobal : In memoriam: Antonio Inoki (1943-2022) - nodqdotcom : Muhammad Ali vs. Antonio Inoki in 1976 - Corriere : Antonio Inoki, morto a 79 anni il celebre wrestler - newlinehi2me : RT @allan_cheapshot: No one: Antonio Inoki: - breakingnewsit : Alle 12:32 Oliveira, antonio inoki e Stankovic nelle tendenze. -