Anna Paratore | la mamma di Meloni attacca Rula Jebreal | “Pseudogiornalista Il padre? L’ultimo incontro con le figlie nel 1988”

(Di domenica 2 ottobre 2022) “Dopo che per anni ho sopportato i peggiori insulti nei confronti di Giorgia, bugie e mistificazioni di tutti i tipi, calunnie vergognose che, detto per inciso, se in Italia sei di destra non riesci nemmeno a far condre in un’aula di tribunale, sono davvero stufa”., madre di Giorgia, ha scritto una lettera in risposta al tweet di. La giornalista hato la futura presidente del Consiglio, commentando la notizia pubblicata dalla stampa spagnola su una condper traffico di droga delFrancesco, nel 1995. È una “pseudo giornalista“, si legge nel testo: “Si vergogni dire mia figlia su unche è costato solo lacrime”. ...