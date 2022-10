Ambra Angiolini, finalmente la verità sulla rottura con Allegri: altro che amante! (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo circa un anno, finalmente emerge la verità sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. L’ex ragazza di Non è la Rai è ormai lanciatissima nel suo ruolo di giudice del talent show X Factor. Infatti, giovedì scorso è andata in onda la terza e ultima puntata dedicata alle audizioni, quale ultima chance per conquistare un posto su quel palco. Tra le molteplici performance, se ne potrebbe ricordare una che ha suscitato l’ilarità di Ambra: un giovane ragazzo, di nome Samuel, che le ha dedicato la sua canzone Riso con Pollo. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri – Altranotizia.itUna nuova vita per lei, a seguito di una lenta ripresa segnata anche da “dodici mesi di ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo circa un anno,emerge latrae Massimiliano. L’ex ragazza di Non è la Rai è ormai lanciatissima nel suo ruolo di giudice del talent show X Factor. Infatti, giovedì scorso è andata in onda la terza e ultima puntata dedicata alle audizioni, quale ultima chance per conquistare un posto su quel palco. Tra le molteplici performance, se ne potrebbe ricordare una che ha suscitato l’ilarità di: un giovane ragazzo, di nome Samuel, che le ha dedicato la sua canzone Riso con Pollo.e Massimiliano– Altranotizia.itUna nuova vita per lei, a seguito di una lenta ripresa segnata anche da “dodici mesi di ...

